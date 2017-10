Liste Pilz will in Ländern "nicht von sich aus" antreten

Kooperationen seien aber denkbar, sagt Peter Pilz

Wien – Die Liste Pilz will bei den kommenden Landtagswahlen "nicht von sich aus" antreten. "Wir sind keine Partei, haben also auch keine Landesorganisationen", sagte Gründer Peter Pilz dem "Kurier" vom Dienstag. Vorstellen könnte er sich aber Kooperationen mit anderen Bewegungen.

Gewählt wird im kommenden Jahr in Tirol, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg. Laut vorläufigem Endergebnis schafft es die Liste Pilz am Sonntag mit rund 4,4 Prozent in den Nationalrat. Deren Gründer stellte aber auch von Anfang an klar, dass man keine klassische Partei sein wolle. Wie die Strukturen künftig aussehen, dürfte bei einer Klausur in den kommenden Tagen besprochen werden. (APA, 17.10.2017)