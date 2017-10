Zum letzten Mal landete am 16. Oktober 2017 ein Langstreckenflug von Air Berlin auf dem Flughafen Düsseldorf

Am Montag, 16. Oktober 2017, um 8:07 Uhr landete Flug AB7001 aus Miami in Düsseldorf. Es war der letzte Langstreckenflug von Air Berlin am Flughafen. Der Pilot setzte den Airbus A330 beim ersten Landeanflug nicht einfach auf. Er entschied sich zum Abschied erst noch eine Ehrenrunde zu fliegen. Unklar ist laut Aerotelegraph, ob er dazu eine Erlaubnis hatte. (red, 17.10.2017)