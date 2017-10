Leicester nach Remis weiter in Abstiegszone

Fuchs-Club sechs Spiele sieglos – Dragovic nicht dabei

Leicester – Leicester City hat den Sprung aus der Abstiegszone in der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Der Meister von 2016 trennte sich am Montagabend mit Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs zum Abschluss der achten Runde zu Hause von West Bromwich Albion mit 1:1. Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge hält der Tabellen-18. in der 20er-Liga erst bei sechs Punkten.

Während Fuchs links in der Abwehr durchspielte, stand sein Landsmann Aleksandar Dragovic nicht im Kader. West Bromwich ist mit zehn Zählern Zehnter. (APA; 17.10.2017)