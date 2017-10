Kino im Fernsehen: ORF-Schwerpunkt zur Viennale

Am Donnerstag sind unter anderem "Einer von uns" und "Mein Fleisch und Blut" auf ORF 1 zu sehen

Wien – Kino im Fernsehen bietet der ORF anlässlich der 55. Viennale: Der Sender berichtet als Medienpartner des Festivals nicht nur in seinen Informations- und Kultursendungen darüber, was sich zwischen Gartenbaukino und Urania abspielt, sondern lockt auch daheimgebliebene Cineasten vor die Bildschirme.

Während am 19. Oktober die Viennale mit "Lucky" in Anwesenheit von Regisseur John Carroll Lynch startet, ist auf ORF eins ein Filmabend in rot-weiß-rot zu erleben: Um 20.15 Uhr steht Michael Ramsauers Langfilmdebüt "Mein Fleisch und Blut" mit Andreas Kiendl und Ursula Strauss am Programm, danach folgt das auf wahren Begebenheiten beruhende Drama "Einer von uns" (22.35 Uhr). Darin behandelt Regisseur Stephan Richter den Fall eines 2009 von einem Polizisten bei einem Supermarkteinbruch in Krems erschossenen 14-Jährigen. Kurz nach Mitternacht heißt es "Wie man leben soll", hat David Schalko doch den gleichnamigen Roman von Thomas Glavinic verfilmt.

Auch in den Tagen danach setzt der ORF auf heimische Produktionen, von "Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga" (20. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins) bis "Maikäfer flieg" (25. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2). Auch das Landesstudio Wien sowie Ö1 und FM4 berichten über die Viennale, mit täglichen Empfehlungen, Interviews und Berichten. Begleitet werden diese Angebot von einem multimedialen Special im ORF.at-Netzwerk. (APA, 17.10.2017)