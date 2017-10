Morgen-Update für Dienstag, den 17.10.2017: Was für und gegen mögliche Koalitionen spricht, Vassilakou im Interview, Katalonien-Streit

Guten Morgen aus der Redaktion! Hier die wichtigsten News für Ihren Start in den Tag

[Inland] Was für und was gegen Schwarz-Blau spricht

Vassilakou: "Botschaft ist angekommen"

SPÖ hält als Zweite Tür für Rot-Blau offen

[Feature] Ländliche Zweidrittelmehrheit in schwarz-blau

[International] Katalonien-Streit: Spanische Justiz lässt prominente Separatisten einsperren

[Web] Riesige Werbetafel spioniert Passanten in London aus

[Wetter] Am Dienstag setzt sich das ruhige Herbstwetter fort. Meist setzt sich bis zum frühen Nachmittag auch in den trüben Regionen die Sonne durch. 17 bis 24 Grad



[Zum Tag] Am 17. Oktober 1888 erscheint in den USA die erste Ausgabe des "National Geographic Magazine".