Historischer Kalender – 20. Oktober

1822 – Auf dem Monarchenkongress von Verona, an dem der Kaiser von Österreich, der russische Zar und die Könige von Preußen und Neapel-Sizilien teilnehmen, zeichnet sich erstmals das Ende der "Heiligen Allianz" ab.

1827 – In der für den griechischen Unabhängigkeitskampf entscheidenden Seeschlacht von Navarino wird die türkische Flotte von einer französisch-britisch-russischen Streitmacht unter dem Kommando von Admiral Codrington vernichtet.

1842 – In Dresden wird Richard Wagners Oper "Rienzi" uraufgeführt.

1902 – Die französische Regierung verbietet die Verwendung der bretonischen Sprache bei Predigten und im Religionsunterricht.

1917 – Die russische Provisorische Regierung beschließt, Petrograd zu verlassen.

1942 – In New York eröffnet die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim die Galerie "Art of this Century" mit Werken zeitgenössischer europäischer Kunst.

1947 – In einer Thronrede kündigt der britische König Georg VI. die Wiederherstellung vollwertiger diplomatischer Beziehungen mit Österreich an.

1947 – In Sofia beginnt ein Hochverratsprozess gegen 39 bulgarische Armeeoffiziere. General Stantschew wird als Haupt einer "staatsfeindlichen Clique" zu lebenslanger Haft verurteilt.

1952 – Nach Aufständen der Mau-Mau-Bewegung verhängt Großbritannien den Ausnahmezustand über seine ostafrikanische Kolonie Kenia.

1967 – Start der deutschen TV-Reihe "Aktenzeichen XY... ungelöst" von und mit Eduard Zimmermann (mit österreichischer und schweizerischer Beteiligung) zur Suche nach Kriminellen.

1972 – Eröffnung des Vorarlberger ORF-Landesstudios in Dornbirn.

Geburtstage:

Christopher Wren, engl. Architekt (1632-1723)

Stanislaus I. Leszczynski, König von Polen, Herzog von Lothringen (1677-1766)

Jean-Pierre Melville, frz. Filmregisseur (1917-1973)

Stephane Hessel, franz. Diplomat, Widerstandskämpfer und Lyriker dt. Herkunft (1917-2013)

Werner Kreindl, öst. Schauspieler (1927-1992)

Emma Christina Tennant, brit. Autorin (1937-2017)

Wanda (Lavonne) Jackson, US-Rockabilly- und Country-Sängerin (1937- )

Jacques Breuer, dt. Schauspieler (1957- )

Todestage:

Georg von Below, dt. Historiker (1858-1927)

Shigeru Yoshida, jap. Politiker (1878-1967)

Harlow Shapley, US-Astronom (1885-1972)

Alexander Camaro, dt. Maler (1901-1992)

(APA, 20.10.2017)