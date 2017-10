Historischer Kalender – 19. Oktober

1812 – Frankreichs Kaiser Napoleon I. beginnt seinen Rückzug aus Moskau.

1902 – In Berlin findet die Gründung der "Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten" statt.

1907 – In Wien wird das Kabarett "Die Fledermaus" eröffnet. Die Innenausstattung im Jugendstil wird von Josef Hoffmann geplant, die Ausführung erfolgt durch die Wiener Werkstätte.

1917 – Der Vorsitzende des Petrograder Sowjets, Leo Trotzki, kündigt den Beginn einer neuen Phase der bolschewistischen Massenbewegung an. In allen größeren Städten Russlands kommt es zu Zusammenstößen zwischen Arbeitern und Militär.

1922 – In Paris findet die Uraufführung von "Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorgski in der Orchesterfassung von Maurice Ravel statt.

1932 – In Coburg heiratet der schwedische Prinz Gustav Adolf Prinzessin Sybille von Sachsen-Coburg und Gotha (Eltern des heutigen schwedischen Königs).

1947 – Die griechische Regierung lässt alle linksgerichteten Zeitungen verbieten.

1947 – Auf einer gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Kärnten und Tirol in Klagenfurt wird die Rückführung Osttirols in die Verwaltung des Bundeslandes Tirol feierlich beschlossen. Vorarlberg wird durch das Verfassungsgesetz wieder ein eigenes Bundesland. Die in der NS-Zeit durchgeführte Vereinigung mit Tirol wird aufgehoben.

1962 – In Prag wird ein 18.000 Tonnen schweres Stalin-Denkmal gesprengt.

1972 – Dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll wird der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.

1977 – Der am 5.9. von RAF-Terroristen entführte deutsche Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer wird ermordet aufgefunden.

1987 – "Schwarzer Montag" an den internationalen Börsen mit erheblichen Kurseinbrüchen. Der Dow-Jones-Index fällt um mehr als 500 Punkte.

1992 – In Zentralbosnien brechen Kämpfe zwischen Kroaten und muslimischen Bosniaken aus.

1992 – Die deutschen Grünen-Politiker Petra Kelly und Gert Bastian werden in ihrer Bonner Wohnung tot aufgefunden. Nach den Ermittlungen der Polizei hat der ehemalige Bundeswehr-General zuerst seine Lebensgefährtin und dann sich selbst erschossen.

2002 – Die Iren stimmen in einem Referendum mit 62,9 Prozent für die Annahme des EU-Vertrages von Nizza.

2007 – Nach monatelangem Ringen verständigen sich die EU-Staaten auf einen Reformvertrag und legen damit ein neues Fundament für die Europäische Union. Der "Vertrag von Lissabon" soll die Union nach der größten Erweiterung ihrer Geschichte seit 2004 von 15 auf 27 Mitgliedsländer handlungsfähiger und demokratischer machen.

Geburtstage:

Auguste Lumiere, frz. Chemiker, Filmpionier (1862-1954)

Umberto Boccioni, ital. Bildhauer (1882-1916)

Hermann Knaus, öst. Gynäkologe (1892-1970)

Walter Heinrich Munk, US-Ozeanograph und Geophysiker öst. Herkunft (1917- )

Elsa Antoinette Joubert, südafr. Schriftst. (1922- )

Juanita Moore, US-Schauspielerin (1922-2014)

Pierre Alechinsky, belg. Maler (1927- )

Evander Holyfield, US-Boxer (1962- )

Todestage:

Julius Maggi, schwz. Nahrungsmittelindust. (1846-1912)

Ernest Rutherford, neuseel. Atomphysiker; 1908 Nobelpreis für Chemie (1871-1937)

Ernst (Ritter Streer von) Streeruwitz, öst. Politiker (Bundeskanzler 1929) (1874-1952)

Nikolai Rukawischnikow, sowj. Kosmonaut (1932-2002)

Pilar Miro Romero, span. Filmregisseurin (1940-1997)

Jacqueline du Pre, brit. Violinistin (1945-1987)

(APA, 19.10.2017)