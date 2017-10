Peter Dinklage spielt Quasimodo

Der TV-Produzent Atrium TV entwickelt die gleichnamige Abenteuerserie

Los Angeles – Peter Dinklage, kleinwüchsiger Held der Serie Game of Thrones, schlüpft in die Rolle des Quasimodo: Der TV-Produzent Atrium TV entwickelt die gleichnamige Abenteuerserie nach der Vorlage von Victor Hugos Der Glöckner von Notre Dame mit Dinklage in der Hauptrolle, berichtet der Hollywood Reporter.

Bei Atrium TV handelt es sich um den Zusammenschluss von internationalen Streaming- und Telekom-Plattformen. Mit an Bord sind etwa Frankreichs Orange, die Deutsche Telekom sowie der asiatische Streamingbetreiber Iflix. (red, 16.10.2017)