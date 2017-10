Rostock-Fans bewarfen Jena-Anhänger mit toten Fischen

Skurrilität beim deutschen Drittligaspiel am Wochenende. DFB leitete Ermittlungen ein

Gastgeschenke der besonderen Art haben Fans des Ostseeklubs Hansa Rostock beim deutschen Drittligaspiel am Samstag bei Carl Zeiss Jena (0:1) verteilt. Unter dem Gesang "Wir haben Euch was mitgebracht: Fisch! Fisch! Fisch!" flogen etwa 20 bis 30 dicke Fische vom Hansa-Fanblock in Richtung der Jena-Anhänger.

Zwar erreichten die meisten Fische nicht ihr Ziel, dennoch stufte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Aktion nicht nur als Spaß ein und nahm Ermittlungen auf. Auch auf Jena könnte eine Strafe zukommen, da die Gäste von der Ostseeküste die großen Fische unbemerkt an den Kontrollen vorbeischleusen konnten. (sid, red, 16.10.2017)