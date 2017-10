Forscher beobachten erstmals spektakuläre Neutronensternkollision

Am 17. August registrierten Forscher fast zeitgleich Gravitationswellen, einen Gammablitz und eine Kilonova. Aktuelle Pressekonferenz der Europäischen Südsternwarte im Livestream

illustration: eso/l. calçada/m. kornmesser Bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne kommt es zu einem extrem energiereichen Gammablitz, zu Gravitationswellen und einer Kilonova. Dabei werden Gold, Platin und andere schwere Elemente ins All geschleudert.

London/Wien – Auch in der Forschung finden angekündigte Sensationen nicht immer statt. Man denke nur an die kalte Fusion, die sich als Irrtum erwies, oder die "Stap-Zellen", die trotz Publikation im renommierten Fachblatt "Nature" ein Schwindel waren.

Für die bahnbrechende astrophysikalische Entdeckung, die am Montagnachmittag in mehreren Pressekonferenzen rund um den Globus präsentiert wurde, sind Irrtümer aber auszuschließen: Zum einen ließ man sich mit der Veröffentlichung der Ergebnisse lange Zeit, zum anderen waren hunderte Forscher in rund 70 Observatorien weltweit an den Beobachtungen beteiligt.

european southern observatory (eso) Pressekonferenz der Europäischen Südsternwarte (Eso).

Beispiellose Beobachtung

Und das ist schon ein Teil der Erklärung, warum die neue Beobachtung "beispiellos" ist, wie die Europäische Südsternwarte Eso vorab verlautbarte, um die Neugier zu schüren.

Was also haben die Astronomen entdeckt? Am 17. August registrierten die Gravitationswellendetektoren Ligo (in den USA) und Virgo (Italien), deren drei "Väter" Anfang Oktober mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurden, Gravitationswellen. Diese minimalen wellenförmigen Änderungen in der Krümmung der Raumzeit, die von Albert Einstein vor über 100 Jahren vorhergesagt wurden, entstehen durch schnelle Bewegungsänderungen extrem massereicher Objekte – etwa bei der Verschmelzung von zwei Schwarzen Löchern.

"Andere" Gravitationswellen

Durch solche Kollisionen waren auch die ersten drei beobachteten Gravitationswellen ausgelöst worden. Doch diesmal war das Signal schwächer. Dazu kam, dass zwei Weltraumteleskope der Nasa und der Esa zwei Sekunden später einen kurzen Gammablitz registrierten, der in wenigen Sekunden mehr Energie freisetzte als die Sonne in Milliarden von Jahren.

Die sofort vermutete Erklärung für die spektakuläre Doppelbeobachtung: Es waren womöglich zwei Neutronensterne kollidiert, deren Verschmelzung – anders als die von Schwarzen Löchern – nicht nur "unsichtbare" Gravitationswellen, sondern eben auch einen "sichtbaren" Gammastrahlenausbruch verursacht.

caltech Simulation einer Neutronensternkollision.

Lokalisierung des Signals

Dank des Zusammenspiels von Ligo und Virgo wusste man in etwa, wo das Signal herkam. Tatsächlich wurden die Teleskope der Europäischen Südsternwarte, die in der Nacht sofort die entsprechende Region des Himmels absuchten, im Sternbild Hydra fündig, konkret: in der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 4993. Sie beobachteten dort erstmals eine sogenannte Kilonova, die laut einer erst gut 30 Jahre alten Theorie unmittelbar nach einem Gammablitz entsteht.

Dabei werden extrem schwere Elemente wie Gold und Platin mit 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit ins All geschleudert. Wie die Astronomen beobachteten, veränderte sich die Farbe der Kilonova dabei innerhalb weniger Tage von tiefem Blau in tiefes Rot.

Beginn eines neuen Zeitalters

Die neuen Erkenntnisse, die in gleich sieben Aufsätzen in "Nature" und "Nature Astrophysics" publiziert wurden, haben zwar – so wie die Detektion von Gravitationswellen – keine unmittelbaren praktischen Auswirkungen.

Sie sind aber "ein Triumph für die Theoretiker", deren Annahmen bestätigt werden konnten, sagt Stefan Covino, einer der Erstautoren. Und seine Kollegin Elena Pian geht angesichts der einzigartigen Beobachtung gar "vom Beginn eines neuen Zeitalters" für die Astrophysik aus. (Klaus Taschwer, 16.10.2017)