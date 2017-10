TV- und Radiotipps für Dienstag, 17. Oktober

Gekaufte Bräute, Universum, kreuz & quer, Tagespresse aktuell, Willkommen Österreich, Roundup, der Prozess

18.30 MAGAZIN

Konkret: Sind Menschen mit Behinderung "an den Rollstuhl gefesselt"? Es gibt viele Formulierungen, die oft völlig unüberlegt verwendet werden, aber unpassend und sehr oft auch beleidigend sind. Ein Beispiel dafür ist etwa der Ausdruck "an den Rollstuhl gefesselt". Wie sagt man es aber richtig? Die Sendung gibt einen Überblick, welche Ausdrücke korrekt sind. 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gekaufte Bräute – Bulgariens Roma-Heiratsmarkt Wenn ein Rom vom Kalajdzii-Clan in Bulgarien eine Ehefrau sucht, ist der Brautmarkt am Kloster Bachkovo seine erste Anlaufstelle. Seit Generationen treffen hier einmal im Jahr junge Roma-Mädchen auf ihre Ehemänner in spe. Bei der umstrittenen Tradition geht es auch um Geld. Hat ein junger Mann seine Traumfrau auserkoren, muss er ihren Eltern ein Angebot machen. Doch immer mehr junge Roma rebellieren dagegen.

foto: arte

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hermann Maier – Meine Heimat, das Land am Dachstein Ex-Skirennfahrer Hermann Maier besuchte die Skihandelsschule in Schladming. Die Bergwelt entlang des Ennstals, die in der Nähe seines Heimatorts Flachau liegt, ist ihm vertraut. Für Universum erkundet er die schönsten Naturgebiete der Region und bestieg mit Skiern den winterlichen Dachstein.

Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Roundup, der Prozess Monsantos Roundup ist unter diesem und anderen Markennamen das weltweit am meisten gespritzte Pflanzenschutzmittel. Vierzig Jahre nach dessen Markteinführung wurde sein Wirkstoff Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft. Vor dem Hintergrund der in der Europäischen Union anstehenden Entscheidung über ein Glyphosat-Verbot geht die Doku dem Mittel auf den Grund. Bis 21.45, Arte

foto: arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann sind diesmal Maler und Sänger Arik Brauer und seiner Tochter, die Musikerin Timna Brauer. Außerdem: die Schauspielerin Verena Altenberger, die derzeit als drogensüchtige Mutter in Die beste aller Welten im Kino zu sehen ist.

Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Unbeugsam – Drei Christen in Zeiten der Krise Für den Glauben einzustehen hat oft auch Konsequenzen. In konfliktbeladenen Zeiten kann das lebensgefährlich werden. Die Doku porträtiert drei Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Was sie miteinander verbindet: Der Glaube ist für sie nicht nur eine spirituelle Angelegenheit, sondern eine konkrete Handlungsanleitung fürs Leben. Bis 23.10, ORF 2

23.00 SATIRE

Tagespresse aktuell An Themen mangelt es nach der Wahl sicher nicht: Joachim Brandl alias Anchor Joachim Fuchs veralbert Tagespolitik und -geschehen. Bis 23.25, ORF 1

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kinder des Holocaust Sechs Augenzeugen berichten, wie sie die Gräuel des Nazi-Terrors überlebten. Regisseur Zane Whittingham hat die Schicksale von Ruth, Martin, Trude, Heinz, Arek und Suzanne filmisch durch animierte Zeichnungen aufbereitet. In Interviews, ergänzt durch die Animationsfilme, erzählen Zeitzeugen von ihrer Flucht. Bis 0.00, ORF 2

23.25 UNTERWEGS

Reiseckers Reisen Regisseur Michael Reisecker erkundet in dieser Folge das Lavanttal in Kärnten. Er trifft auf zwei Schwammerlsucher, eine junge Frau aus Afghanistan sowie einen Rosenprinz. Und in einer Gulaschhütte erfährt der Filmemacher von einer Druidin, die er außerhalb des Lavanttals am Zauberkogel findet. Bis 23.55, ORF 1