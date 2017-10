Mann bei Massenrauferei in Wiener Donaukanal gestürzt

19-Jähriger von Passanten unterkühlt geborgen – Fünf Anzeigen

Wien – Bei einer Rauferei unter rund 20 Personen am Treppelweg des Donaukanals in der Wiener Innenstadt ist am Sonntag gegen 2 Uhr ein 19-Jähriger ins Wasser gestürzt. Der Mann wurde von Passanten herausgezogen und von der Rettung mit einer Unterkühlung ins Spital gebracht, berichtete die Polizei am Montag. Weitere Verletzte gab es offenbar nicht.

Fünf Afghanen wurden wegen Raufhandels angezeigt. Die weiteren Beteiligten waren bis zum Eintreffen der Polizei verschwunden. Laut Zeugen waren an dem Streit in der Nähe der Augartenbrücke mindestens 20 Personen beteiligt. Das Stadtpolizeikommando Innere Stadt übernahm die weiteren Ermittlungen. (APA, 16.10.2017)