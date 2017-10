Quotenmatch ORF vs. Privatsender: 860.000 zu 640.000 im Hauptabend

Die erste Hochrechnung im ORF um knapp nach 17.00 Uhr sahen im Schnitt 1,58 Millionen Leute – 67 Prozent Marktanteil als Spitzenwert

Wien – Nach den Topquoten, die der ORF und Puls 4 sowie ATV im Vorfeld der Nationalratswahl mit ihren Fernsehkonfrontationen erreichten, konnten die TV-Sender am Wahlabend noch einmal nachlegen.

Über 4,5 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 61 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, sahen im Laufe des Sonntags zumindest punktuell die Wahlberichterstattung im ORF. Die Privatsender jubelten über die Quote für die gemeinsame Runde der Spitzenkandidaten.

67 Marktanteil für ORF mit erster Hochrechnung

Beim Auftakt um 16.30 Uhr waren im Schnitt 561.000 Zuschauer via ORF 2 mit dabei. Die erste Hochrechnung um knapp nach 17.00 Uhr sahen im Schnitt: 1,578 Millionen bei 67 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren. Damit war diese erste Hochrechnung die meistgesehene bei einer Wahl im ORF seit Beginn der elektronischen Reichweitenerfassung im Jahr 1995, schreibt der ORF in einer Aussendung. "Wahl 17" mit dem ersten Auftritt von vier der sechs Spitzenkandidaten ab 18.25 Uhr erreichte im Schnitt 1,816 Millionen bei 64 Prozent Marktanteil.

Die "Runde der Spitzenkandidaten" ab 19.45 Uhr schaffte mit 1,856 Millionen Zuschauern im Schnitt bei 53 Prozent Marktanteil den Topwert am Sonntag. Mit 926.000 Sehern verbuchte "Im Zentrum Spezial" um 21.15 Uhr einen neuen Rekord.

Verbund der Privatsender – gemeinsame Quoten

Ein Wettrennen mit dem ORF lieferten sich die Privatsender Puls 4, ATV, Servus TV und Schau TV, die sich für Teile der Wahlberichterstattung zusammenschlossen – etwa zur Runde der Spitzenkandidaten, die sie im Anschluss an jene im ORF um 20.15 Uhr zeigten. Über alle vier Sender gerechnet erreichte die Diskussionsrunde eine Durchschnittsreichweite von 640.000 Sehern und einen weitesten Seherkreis von etwas über eine Million Menschen, die zumindest kurz einschalteten.

Der gemeinsame Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab 12 Jahren lag bei 17,3 Prozent, in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen war es 21 Prozent. Schau TV, der Sender gehört dem "Kurier", kam bei seiner Ausstrahlung der Runde auf 4000 Seher. Welcher Sender, wie viele vor dem Fernsehgerät versammeln konnte, sehen Sie in der Grafik.

(red, 16.10.2017)