Illustre Momente auf Vöslauer-Etiketten

Onka Allmayer-Beck setzte die Ideen von Demner, Merlicek & Bergmann um und kreierte sechs Zeichnungen für Sonderedition

Wien – Zum fünften Mal kooperiert Vöslauer für eine Sonderedition mit Künstlern. Dieses Jahr setzte die Illustratorin Onka Allmayer-Beck die Ideen von Demner, Merlicek & Bergmann um und kreierte für sechs Etiketten Momente des Alltags.

foto: voeslauer/dmb

Zeichnungen in Schwarz und Weiß zeigen Menschen beim Feiern, beim Tanzen, im Gespräch, in Bars und Cafés. Zu sehen sind die limitierten Etiketten für ein Monat auf den Vöslauer Glasflaschen in der heimischen und deutschen Gastronomie. (red, 16.10.2017)