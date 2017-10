ÖVP am Land, SPÖ in der Stadt: Das Wahlverhalten an der Urne unterscheidet sich regional stark. Ländliche Regionen wählen traditionell konservativer als urbane Zentren.

Wenn am Sonntag nur rurale Gemeinden gewählt hätten, käme die ÖVP auf 38 Prozent und die FPÖ auf 29 Prozent – eine komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit. In urbanen Zentren wie Wien und Graz haben die Sozialdemokraten viele Wähler von den Grünen gewonnen und liegen auf Platz eins – klar mit 33 Prozent im Vergleich zu den Freiheitlichen (23 % ) und der Volkspartei (22 %).

Das spiegelt sich auch in einer Gewinn-Verlust-Rechnung für die Parteien in Form von Karten wider: Besonders in Oberösterreich und Tirol ist das Gefälle im Wahlverhalten zwischen Stadt und Land größer.

Gewinne und Verluste

Die folgenden Karten zeigen die Gewinne und Verluste der Parteien in jeder Gemeinde. Berge nach oben in der Parteifarbe stellen einen Gewinn in der jeweiligen Gemeinde dar, Pfeilspitzen nach unten Verluste. Je breiter ein Berg, desto mehr Stimmen wurden in der Gemeinde abgegeben.

Verluste im Burgenland, Gewinne in den Städten und im Westen

Kaum Verluste, viele Gewinne. Überraschende Verluste in Niederösterreich

Mehr Gewinne auf dem Land als in den Städten

Verluste in Vorarlberg und Wien, Gewinne in Oberösterreich

Grüne

Landesweite Verluste

PILZ

Große Unterstützung in den Städten und im Umland

(Gerald Gartner, Markus Hametner, 17.10.2017)