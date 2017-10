BMW 530d Touring: Es muss nicht immer ein SUV sein

BMWs größter Kombi ist ein nobler Lademeister mit viel Komfort und einem Schuss Sportlichkeit

Wien – Fangen wir mit dem an, was es vom 5er Touring nicht gibt. Anders als bei der Limousine ist keine Plug-in-Version erhältlich. Der Grund: Die Karosserieform, die manche nach dem Coupé für die ästhetischste halten, verkauft sich außerhalb Europas nicht, da lohnt sich der Entwicklungsaufwand nicht, außerdem wäre der ob der Batterie kleinere Kofferraum gerade bei einem Kombi kontraproduktiv. Und eine Hochbeinvariante im Wanderschuherscheinungsbild gibt es auch nicht – bei den drei Hauptkonkurrenten schon, in Form von Audi A6 Allroad, Mercedes E-Klasse All Terrain und Volvo V90 Cross Country.

foto: andreas stockinger Außen sieht der 5er Touring dem Vorgänger ziemlich ähnlich, er ist aber größer geworden und kratzt schon an der Fünfmetermarke.

Ansonsten hat er praktisch alles, was einen modernen Nobelkombi ausmacht. Viel Platz im Rucksack – 570 bis 1700 Liter, wobei sich die Rückbank vom Kofferraum aus 40:20:40 umlegen lässt, optional gibt es sogar eine neigungsvariable Fondsitzlehne. Und das separat zu öffnende Heckfenster, mitunter sehr praktisch, hat bis heute keiner der Konkurrenten. Ablagen und Kleinstauraum im ausgesprochen nobel gestalteten Interieur sind ebenfalls ausreichend vorhanden.

foto: andreas stockinger Das Breitenwachstum wirkt sich ladefreundlich aus, und wenn es für die Heckklappe zu eng ist, wäre das Heckfenster separat zu öffnen.

Hinsichtlich Vernetzung, Assistenzsystemen und teilautonomer Fahrpotenz kann der Touring alles, was die Limousine auch kann. Und was bei BMW immer wieder begeistert, ist diese Präzision, mit der das Werkl läuft. Der Wagen rollt geradezu souverän ab und bedient die Wunschvorstellungen gleichermaßen, was sportive Ausrichtung und Komfort betrifft. Der 3,0-Liter-Diesel in Kombination mit der exzellenten 8-Gang-Wandlerautomatik von ZF ist ein Schmankerl für sich, so viel Leistung bei so überschaubarem realem Verbrauch – trotz Allradantriebs und forschen Testeinsatzes kamen wir laut Bordcomputer auf 6,5 l / 100 km gradaus. (Andreas Stockinger, 19.10.2017)

ZWEITE MEINUNG

Ein wunderbar gemütliches, immer noch sportliches, optisch gefälliges und dennoch sehr praktisches Auto. Der Kombi vom 5er-BMW bietet ausreichend viel Platz für Passagiere und deren Gepäck, dabei bleibt auch der Fahrspaß nicht auf der Strecke. So macht Autofahren Freude, und auch nach langen Strecken wird man entspannt aus dem Fahrzeug steigen. Der Dieselmotor ist angenehm leise, die Automatikschaltung verfeinert den Komfort. Die Bedienelemente sind logisch, auch das ist eine der wesentlichen Stärken von BMW. (Michael Völker)