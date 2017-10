Diskonter Yesss bringt "günstigen Tarif für Österreich"

Seit dem Wegfall der EU-Roaminggebühren, bringen Mobilfunker "nationale Angebote" an den Start

Dank der neuen EU-Roaming-Verordnung entfallen seit 15. Juni die Zusatzkosten fürs Telefonieren, SMSen und Surfen in der gesamten EU und in einigen weiteren Ländern. Ein Angebot, das bei Reisenden sehr gut ankommt. Allerdings hat die Regelung für neue Tarif-Kategorie gesorgt. So werden seit einigen Monaten nun verstärkt "nationale Angebote" vorgestellt, die Roaming von vorneherein ausschließen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Ihr Vorteil: Kunden, die niemals ins Ausland fahren, können so ein paar Euro im Monat sparen.

4GB Datenvolumen LTE bis zu 21 Mbit/s

Am Montag stellte die A1-Billigschiene Yesss! einen solchen neuen Tarif (Yesss" Austria) vor. Für 8,49 Euro im Monat bekommen Kunden 4GB Datenvolumen LTE bis zu 21 Mbit/s sowie 1.000 Einheiten zum telefonieren oder SMS schicken. Roaming ist im Ausland nicht möglich. Zuvor brachten schon andere Billiganbieter Tarife ohne Roamingmöglichkeit an den Start. (red, 16.10. 2017)