Kanada: Passagierflugzeug mit Drohne kollidiert

Leichter Schaden am Flugzeug entstanden – Drohnenflüge in Flughafennähe untersagt

Am Flughafen in Québec City ist es vergangene Woche zu einer Kollision zwischen einem Passagierflugzeug und einer Drohne gekommen. Das teilte Verkehrsminister Marc Garneau am Sonntag in einer Aussendung mit. An Bord der Maschine befanden sich sechs Passagiere und zwei Crew-Mitglieder. Personen wurden dabei keine verletzt, das Flugzeug wurde leicht beschädigt.

Vorläufige Regeln untersagen Drohnenflug in Flughafennähe

2017 gab es in Kanada bisher 1.596 Zwischenfälle mit Drohnen, von denen 131 eine Gefahr für die Flugsicherheit darstellen. Der Vorfall vom 13. Oktober war jedoch der erste echte Zusammenstoß zwischen Flugzeug und Drohne in Kanada.

Zuvor hatte das Verkehrsministerium vorläufige Regeln für Drohnen aufgestellt. Im Umkreis von 5,5 Kilometern um einen Flughafen ist demnach das Fliegen mit Drohnen jeglicher Größe und Zeck demnach nicht erlaubt. Wer gegen die Richtlinien verstößt, dem drohen bis zu 25.000 kanadische Dollar Strafe oder Gefängnis. Wer die Unfallsdrohne gesteuert hat, ist noch nicht bekannt. (red, 16.10.2017)