Hundefreundliche Hotels mit tierischem Service

Hier ein paar Hoteltipps für den nächsten Urlaub mit dem Vierbeiner sowie tierische Services

Zur Urlaubszeit werden Hunde nur ungern zuhause gelassen und das muss auch nicht sein. Viele Hotels bieten inzwischen sogar ein Rundum-Sorglos-Paket für Hunde an. Dabei gehören die Bereitstellung von Futter und Körbchen sowie ein Leckerli zur Begrüßung zur Grundausstattung. Surfunterricht oder Krankengymnastik für Bello sind hingegen noch eher außergewöhnlich. Hier ein paar Hoteltipps für den nächsten Urlaub mit dem Vierbeiner sowie tierische Services.

Ein Bett für das Herrchen, ein Körbchen für den Hund

Futter, ein Körbchen zum Schlafen und ausreichend Auslauf, sowohl im Zimmer als auch in den Außenbereichen, sind die Grundausstattung für jedes hundefreundliche Hotel. Im Hotel Strandkind an der Ostsee oder im Sylter Zollhaus dürfen Hunde sogar mit in den Essbereich. Das ist nicht in allen hundefreundlichen Hotels der Fall. So sind Vierbeiner zwar auch im Hotel Katschberghof in Rennweg oder in den Strandplevier Suites im niederländischen De Koog herzlich willkommen, aus Rücksicht auf andere Gäste haben sie aber zum Speisesaal und Spa-Bereich keinen Zutritt. Manche Hotels bieten dafür extra Räumlichkeiten, spezielle Wellnessbehandlungen oder sportliche Aktivitäten sowie Trainings und Workshops, von denen Zwei- und Vierbeiner profitieren. In manchen Hotels stehen Hunde fast so sehr im Fokus wie ihre Besitzer die Services werden dementsprechender immer ausgefallener.

Surfstunden und Krankengymnastik für Vierbeiner

Spezielle Menüs oder Hunde-Therapeuten, der Zimmerbesuch eines Hundefrisörs oder jemand zum Gassigehen: Gerade in luxuriösen Hotels sind den ausgefallenen Services für Vierbeiner keine Grenzen gesetzt. Im kalifornischen San Diego wird Surfen großgeschrieben, daher verwundert es fast nicht, dass im Loews Coronado Bay Resort auch Surfunterricht für Hunde angeboten wird.

In der Burg Schnellenberg im deutschen Sauerland reicht das Serviceprogramm von Wellnessanwendungen und Krankengymnastik bis hin zu individuellen tierärztlichen Behandlungen für den Vierbeiner. Das Hotel Wolf in Oberammergau hat sich gänzlich auf Urlaub mit dem Haustier spezialisiert und bezeichnet sich als "Hundesporthotel". Ähnlich ist es beim Haus Waldeck im Bayerischen Wald, denn auch das Landhotel bietet ein Rundum-Sorglos-Paket für Hund und Herrchen, inklusive Wellnessprogramm, Sportangebot und Aktivitäten in der Natur. (red, 18.10.2017)