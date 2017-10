54-Jähriger nach Absturz von Klettersteig in Ternitz tot aufgefunden

Großaufgebot an Helfern war im Bezirk Neunkirchen im Einsatz

Ternitz – Ein 54-Jähriger ist am Sonntag bei einer Klettertour auf der Flatzer Wand in der Gemeinde Ternitz im Bezirk Neunkirchen abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde im Zuge einer groß angelegten Suchaktion gegen 23.00 Uhr leblos aufgefunden, bestätigte ein NÖ Polizeisprecher am Montag Online-Medienberichte.

Der 54-Jährige war alleine zur Klettertour aufgebrochen. Als er am Abend nicht zum vereinbarten Treffpunkt mit einer Bekannten kam, machte sich diese laut Polizeiangaben auf die Suche und entdeckte sein Fahrzeug. Daraufhin alarmierte die Frau die Rettungskräfte.

Bei der Suchaktion waren ein Hubschrauber des Innenministeriums, Beamte der Polizeiinspektion Ternitz sowie der Alpinpolizei, die Hundestaffel des Roten Kreuzes sowie Mitglieder von Bergrettung und Feuerwehr im Einsatz. (APA, 16.10.2017)