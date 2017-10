Erstes Todesopfer durch Sturm Ophelia in Irland

150 km/h und Lebensgefahr – Indirekte Auswirkung auf Österreich: Sturm schaufelt milde Luft ins Land

Dublin – Der Sturm Ophelia hat für Chaos an der irischen Westküste gesorgt. Dem Energieunternehmen ESB Networks zufolge waren am Montag um die Mittagszeit etwa 120.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Der Sender RTE berichtete von einem Toten: Ein Baum sei in Waterford im Süden Irlands auf ein Auto gestürzt.

Ministerpräsident Leo Varadkar rief einen nationalen Krisenstab zusammen. "Bleiben Sie drinnen, bis der Sturm vorbeigezogen ist", sagte Varadkar bei einer Pressekonferenz. "Es ist ein sehr gefährlicher Sturm. Als es zuletzt so einen heftigen Sturm gab, verloren elf Menschen ihr Leben."

Der Wetterdienst hat für Montag die höchste Warnstufe für das ganze Land ausgegeben. Es werden Böen mit Windstärken von bis zu 150 Stundenkilometer erwartet. Schulen und öffentliche Gebäude blieben am Montag auf beiden Teilen der Insel geschlossen. Der Flughafen Dublin teilte mit, dass 130 Flüge gestrichen wurden. Auch der Flughafen von Cork strich zahlreiche Flüge. Für Züge galten Geschwindigkeitsbegrenzungen, im Süden wurden Verbindungen vorsichtshalber ganz gestrichen. In Medienberichten war von umgestürzten Bäumen und möglichen Überflutungen die Rede.

Weitgehende Stromausfälle

Regierungschef Varadkar kündigte den Einsatz der Streitkräfte in den Sturmgebieten an. Einem Sprecher des Stromversorgers ESB zufolge waren insbesondere in Cork, Limerick, Tipperary und Galway Kunden ohne Strom.

Ophelia ist das 15. Tiefdrucksystem mit Sturmstärke in diesem Jahr über dem Atlantik, das einen Namen erhielt. Meteorologen zufolge ist der Wirbelsturm zudem der erste Hurrikan seit 1939, der sich so weit nach Norden bewegte. Bei seiner Überquerung der Azoren am Sonntag wurde Ophelia auf der fünfstufigen Skala als Kategorie-3-Sturm klassifiziert.

Die Sturmsaison über dem Atlantik dauert noch bis Ende November. Drei schwere Hurrikane – Harvey, Irma und Maria – verursachten zuletzt in der Karibik und an der US-Golfküste schwere Schäden, zahlreiche Menschen kamen ums Leben.

Ophelia weckt Erinnerungen an den "Great Storm" (großen Sturm), der am 16. Oktober 1987 über Großbritannien fegte. Das Unwetter kostete 18 Menschen das Leben.

Milde Luft strömt nach Österreich

Auf ihrem weiteren Weg nach Südnorwegen findet Ophelia dann ungünstige atmosphärische Bedingungen vor, schwächt sich deutlich ab und löst sich schließlich auf bzw. bildet den Randtrog eines Sturmtiefs über Nordwestrussland, berichtete der Deutsche Wetterdienst. Weil sich die Luft gegen den Uhrzeigersinn ins Tief dreht, strömt milde Luft nach Österreich, erklärte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Montag.

Bis inklusive Donnerstag bleibt es hierzulande im Wesentlichen ruhig mit Nebel und Sonne. Ab Freitag wird es etwas wechselhafter, "aber (fast) sicher nicht stürmisch". (APA, 16.10.2017)