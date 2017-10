Video: Wenn der gläserne Skywalk einzubrechen droht

Ein Video zeigt einen Touristenguide auf einem gläsernen Skywalk. Plötzlich bekommt das Glas Risse

Gläserne Skywalks in luftiger Höhe sind rund um den Globus gern besuchte Touristenattraktionen. Auch in China stehen die Besucher auf den leichten Nervenkitzel der durchsichtigen, fragil wirkenden Stege. Wobei dieser Besuchergruppe bei ihrem Rundgang wohl kurzfristig das Herz in die Hose gerutscht sein dürfte: Denn ihr Guide tritt unbekümmert auf das Glas, das plötzlich Risse bekommt, in 1.180 Metern Höhe. Der Mann wird panisch, geht auf die Knie ...

cgtn

Tatsächlich ist das ganze nur eine Inszenierung. Der chinesische TV-Sender "China Global TV Network" (CGTN), der die Aufnahmen des Skywalks bei Youtube veröffentlicht hat, schreibt dazu: "Nur aus Spaß wurde das brechende Glas als Spezialeffekt eingebaut, um der ohnehin schon angsteinflößenden Erfahrung einen zusätzlichen Kick zu verleihen." (red, 16.10.2017)