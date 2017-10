Horror-Thriller schlägt "Blade Runner 2049" an US-Kinokassen

Neueinsteiger "Happy Death Day" spielte auf Anhieb mehr als 26 Millionen Dollar ein

Los Angeles – Die Fortsetzung des Kultfilms "Blade Runner" ist an Nordamerikas Kinokassen von einem billig gedrehten Horror-Thriller vom Spitzenplatz der Charts verdrängt worden. Der Neueinsteiger "Happy Death Day" spielte am Wochenende auf Anhieb mehr als 26 Millionen Dollar (knapp 22 Millionen Euro) ein.

"Blade Runner 2049" rutschte mit geschätzten Einnahmen von 15 Millionen Dollar auf den zweiten Rang ab. Schon beim Start am vorigen Wochenende war der für rund 150 Millionen Dollar gedrehte Sci-Fi-Streifen mit den Stars Harrison Ford und Ryan Gosling hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Der neue Spitzenreiter "Happy Death Day", mit unbekannten Schauspielern für nur fünf Millionen Dollar produziert, dreht sich um eine junge Frau, die an ihrem Geburtstag immer wieder den Alptraum durchlebt, umgebracht zu werden.

Platz drei ging bei Einnahmen von rund 13 Millionen Dollar an den Action-Thriller "The Foreigner" mit Jackie Chan und Pierce Brosnan. Die britisch-chinesische Produktion über einen früheren Militärexperten, der den Tod seiner Tochter rächen will, wurde von Bond-Regisseur Martin Campbell ("Casino Royale") inszeniert. (APA, 16.10.2017)