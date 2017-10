Vegas mit bestem Start eines Expansionsteams seit 1968

Golden Knights besiegen die Bruins mit 3.1

New York – Die Vegas Golden Knights haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit dem 3:1 gegen die Boston Bruins den vierten Sieg im fünften Spiel gefeiert. Die Knights, für die Alex Tuch und Wadim Schipatschjow ihre ersten NHL-Treffer erzielten, egalisierten damit in ihrer ersten Saison den Startrekord des Expansionsteams der Los Angeles Kings aus der Saison 1967/1968. (APA, 16.10.2017)

Sonntag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Vegas Golden Knights – Boston Bruins 3:1

Anaheim Ducks – Buffalo Sabres 1:3

Los Angeles Kings – New York Islanders 3:2