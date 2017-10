WPA2-Lücke: Praktisch alle WLAN-Verbindungen können geknackt werden

Sicherheitsforscher warnt vor schwerem Fehler im Protokoll – Fast alle Geräte betroffen

Eine Reihe von kritischen Fehlern gefährdet die Sicherheit von WLAN-Verbindungen weltweit. Besonders unangenehm dabei: Da es sich dabei um grundlegende Defizite auf Protokollebene handelt, sind davon praktisch alle aktuell genutzten Geräte mit WLAN-Unterstützung betroffen.

Warnung

Details zu den KRACK (Key Reinstallation Attacks) genannten Lücken hat der Sicherheitsforscher Mathy Vanhoef am Montag auf einer eigenen Webseite veröffentlicht. Demnach sollen die erwähnten Fehler nicht nur das Knacken der WLAN-Verschlüsselung – und somit eine Überwachung der dort übertragenen Datenverbindungen – erlauben, sondern in vielen Fällen auch das Einschmuggeln von Schadcode in aktive Verbindungen ermöglichen.

Technische Details

Auf der erwähnten Webseite nennt der an der Universität von Löwen (Belgien) tätige Forscher denn auch technische Details: Der schwerste der KRACK-Bugs dreht sich um einen Design-Fehler in jenem vierstufigen Verfahren mit dem der Tausch von Schlüsseln zwischen Sender und Empfänger abgewickelt wird, und der im 802.11-Standard für drahtlose Netzwerke seit 14 Jahren definiert ist. Dieser "4-Way Handshake" bildet die Basis für den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen via WPA und WPA2.

Wie einfach diese Lücke auszunutzen ist, ist laut Vanhoef auch von der jeweils verwendeten Implementation abhängig. Besonders zuverlässig klappt das Ganze offenbar mit Version 2.4 und neuer des wpa_supplicant, eines unter Linux weit verbreiteten WLAN-Clients, der auch bei vielen WLAN-Routern sowie Android-Geräten eingesetzt wird. Konkret spricht der Forscher etwa davon, dass alle Android-Smartphones und Tablets ab der Version 6.0 für diesen spezifischen Angriff anfällig sind. Was die Attacke hier so einfach macht, ist der Umstand, dass in diesem Fall ein komplett leerer Schlüssel von außen eingebracht werden kann.

mathy vanhoef

Umfassend

Generell scheinen aber fast alle gängigen Betriebssystem von der einen oder anderen Variante der KRACK-Attacken betroffen zu sein. Konkret spricht Vanhoef neben Android und Linux unter anderem auch von Windows, Apple (iOS/MacOS) und OpenBSD. Oder wie er es selbst zusammenfasst: "Hat ihr Gerät WLAN, ist es aller Voraussicht nach auch betroffen".

WPA2 war bisher das einzige noch als sicher geltende Verfahren zur Verschlüsselung von WLAN-Verbindungen, und wird von aktuellen Routern üblicherweise als Default-Wahl angeboten. Frühere Verfahren wie WPA oder WEP können bereits seit einiger Zeit mit relativ wenig Aufwand ausgetrickst werden.

Auswirkungen

Angesichts dieser Warnung stellt sich natürlich die Frage, was dies für die Nutzer heißt. Aus einer Sicherheitsperspektive müsste der Ratschlag eigentlich heißen, dass von der WLAN-Nutzung – ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen – vorerst abzuraten ist. Allerdings erscheint es angesichts der großen Verbreitung drahtloser Netzwerk eher unrealistisch, dass sich all zu viele User daran halten werden. Technisch versiertere Nutzer können zu einer verschlüsselten VPN-Verbindung oder einem SSH-Tunnel greifen, um die eigenen Datenverbindungen zu schützen. Auch die Kommunikation mit HTTPS-verschlüsselten Webseiten ist durch solch eine Attacke nicht gefährdet. In dieser Hinsicht ist man aber natürlich davon abhängig, ob der jeweilige Anbieter einen entsprechenden Schutz anbietet, was in vielen Fällen – und bei zahlreicher anderer Datenkommunikation – aber nicht gegeben ist.

Updates

Insofern bleibt nur zu hoffen, dass die diversen Gerätehersteller dieses Mal rasch mit Updates reagieren. Angesichts bisheriger Erfahrungen ist allerdings davon auszugehen, das viele Router und Smartphones entsprechenden Fehlerbereinigungen nie erhalten werden. Zumindest betont Vanhoef aber, dass die Fehler – obwohl sie auf der Protokollebene sind – auch in den Implementationen der einzelnen Hersteller bereinigt werden können. Eine neue Protokollversion ist also nicht vonnöten, was die Angelegenheit noch einmal deutlich komplizierter gemacht hätte.

Als weiteren – schwacher – Trost verweist der Forscher darauf, dass zumindest der erwähnte Hauptangriff nur auf Client-Geräte abzielt, also Router von dieser einen Attacke nicht betroffen sind. Zudem gibt es bisher noch keine bekannten, aktiven Angriffe gegen all diese Lücken, seine eigenen Exploits für den Hauptangriff will Vanhoef erst veröffentlichen, wenn eine Vielzahl an Geräten aktualisiert wurde. Eine generelle Entwarnung stellt all dies aber nicht dar. (Andreas Proschofsky, 16.10.2017)