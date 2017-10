ÖVP holt in Tirol ihr bestes Ergebnis

Sieben Prozentpunkte Zuwachs für die ÖVP in Tirol, plus fünf für die FPÖ. Die SPÖ legt leicht zu

Der Wahlsonntag hätte für die Tiroler Koalitionspartner ÖVP und Grüne nicht unterschiedlicher verlaufen können. Bei der Volkspartei, die sich über ein sattes Plus von knapp sieben Prozentpunkten freuen konnte, herrschte Jubelstimmung. Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich angesichts hochgerechneter 39,2 Prozent – inklusive Wahlkarten – vom "besten ÖVP-Bundesländerergebnis" hellauf begeistert.

orf Günther Platter, der Landesparteiobmann der ÖVP, zeigt sich sehr zufrieden über das "hervorragende" Ergebnis seiner Partei in Tirol.

Entsetzen hingegen bei den Tiroler Grünen. Sie verlieren dramatisch und stürzen ins Bodenlose: 4,3 Prozent. 2013 erhielten sie noch stolze 15,2 Prozent der Stimmen. Das ist ungefähr der Prozentsatz (15,7), den sie in ihrer Hochburg Innsbruck abschreiben mussten. Die Verluste waren in vielen Orten zweistellig. In Telfs, dem Heimatort der Tiroler Spitzenkandidatin Berivan Aslan, beträgt das Minus 14,4 Prozentpunkte.

Felipe und Grüne angezählt

Für die Bundessprecherin und stellvertretende Landeshauptfrau Ingrid Felipe ein desaströses Ergebnis, das auch für die Zukunft der Tiroler Grünen problematisch sein könnte. Denn im Februar 2018 wird ein neuer Landtag gewählt, und Felipe soll die Partei in die Wahl führen – nach dieser Schlappe keine einfache Aufgabe. In einer ersten Reaktion sprechen die Tiroler Grünen davon, dass Bundeswahlen nicht auf die Landesebene umgemünzt werden könnten.

orf Was sagen die Tiroler Wähler zum Wahlausgang?

Zweiter Gewinner ist die FPÖ. Sie konnte über fünf Prozentpunkte dazugewinnen und ist nach 2013 erneut zweitstärkste Kraft in Tirol. Die Hochrechnung prognostiziert den Blauen 24,9 Prozent. Sie liegt damit vor der SPÖ, die immerhin zwei Prozentpunkte zulegen konnte, die aber mit insgesamt 20,3 Prozent der Stimmen auf Platz drei landete.

Von Erfolg gekrönt war der Wahlkampf der Neos, die ihr Ergebnis um knapp einen Prozentpunkt auf 5,7 verbessern konnten. Die Liste Pilz kam – vor Auszählung Innsbrucks – auf rund drei Prozent. Die übrigen Listen blieben in den ersten vorliegenden Ergebnissen jeweils deutlich unter einem Prozent der Stimmen. (red, 15.10.2017)