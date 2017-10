Historischer Kalender – 16. Oktober

1377 – Stjepan Tvrtko Kotromanic krönt sich als Trvtko I. zum ersten König von Bosnien, das sich von Ungarn gelöst hat. Unter seiner Herrschaft wird Bosnien vorübergehend zum mächtigsten Staat auf der westlichen Balkanhalbinsel, zu dem auch Teile Serbiens und Dalmatiens gehören.

1757 – Österreichische Truppen unter dem Oberbefehl des Feldmarschalls Reichsgraf Andreas Hadik von Futak besetzen im Siebenjährigen Krieg Berlin.

1817 – Im ägyptischen Tal der Könige werden auf Drängen von Giovanni Battista Belzoni weitere Grabungsarbeiten durchgeführt, die zum Freilegen eines Eingangs in das Grab des Pharao Sethos I. führen.

1872 – Der chinesische Kaiser Tongzhi (Tung Chih) heiratet in Peking die mandschurische Prinzessin Alute. Sie wird drei Jahre später nach dem Tod des Monarchen auf Befehl ihrer Schwiegermutter Cixi (Tzu-hsi) in einem Brunnen der Verbotenen Stadt ertränkt.

1917 – Kapitalanleger aus mehreren Staaten beteiligen sich an der Gründung der "Companhia de Diamantes de Angola" (Diamang), die sich dem Diamantenabbau in Angola zuwendet.

1922 – Der zweite Simplon-Tunnel, der die Schweiz und Italien verbindet, wird offiziell dem Verkehr übergeben.

1927 – Grinzing, Wiens beliebter Heurigenort, feiert sein 500-jähriges Bestehen.

1937 – Der gegen die britische Mandatsmacht kämpfende Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, Vorsitzender des Obersten Islamischen Rates Palästinas, flüchtet nach Syrien.

1942 – Einem über Bengalen tobenden Zyklon fallen an die 11.000 Menschen zum Opfer.

1942 – In Hamburg werden die meisten Mitglieder einer kommunistischen Widerstandsgruppe um Franz Jacob, Robert Abshagen und Bernhard Bästlein verhaftet.

1952 – Die UNO-Vollversammlung stimmt ungeachtet sowjetischer Vorbehalte dem von Brasilien gestellten Antrag zu, die Österreich-Frage auf die Tagesordnung zu setzen. (Am 20.12. nimmt sie eine Resolution an, in der die Großmächte aufgefordert werden, sich über den Österreichischen Staatsvertrag zu einigen.)

1952 – Wegen des Streits um Ölförderrechte bricht die iranische Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab.

1962 – Kuba-Krise: US-Präsident John F. Kennedy bildet einen Krisenstab im Weißen Haus, nachdem er über die sowjetischen SS4-Mittelstreckenraketen auf Kuba informiert worden ist.

1972 – Die DDR-Regierung erlässt eine Amnestie für "Republik-Flüchtlinge", die das Land vor dem 1.1.1972 illegal verlassen haben. Gleichzeitig werden die Betroffenen aus der DDR-Staatsbürgerschaft "entlassen".

1987 – Der Präsident der Sozialistischen Internationale (SI), Willy Brandt, fordert auf einer SI-Tagung in der senegalesischen Hauptstadt Dakar eine Teilentschuldung Afrikas.

1987 – Mike Tyson gewinnt den Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Tyrell Biggs in der Convention Hall in Atlantic City durch technischen K.O.

2012 – Der U-Ausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen, welcher vom österreichischen Nationalrat am 20.10.2011 eingesetzt wurde, wird offiziell beendet. Es war der 19. Untersuchungsausschuss des Nationalrates in der Zweiten Republik. Ziel war es, verschiedene Geldflüsse in Wirtschaft und Politik der letzten Jahre zu untersuchen, um festzustellen, inwieweit Korruption im Spiel war.

Geburtstage

Johann Sötefleisch d.Ä., dt. luth. Theologe (1552-1620)

Adolph Freiherr von Knigge, dt. Schriftst. (1752-1796)

Arnold Böcklin, schwz. Maler (1827-1901)

Roger Vailland, frz. Schriftsteller (1907-1965)

Clifford Peter Hansen, US-Politiker (1912-2009)

Ludwig Schwarzer, öst. Maler (1912-1989)

Günter Grass, dt. Schriftsteller u. Grafiker, Literaturnobelpreisträger 1999 (1927-2015)

Bob Weir, US-Gitarrist (1947- )

David Zucker, US-Regisseur und Drehbuchautor (1947- )

Hannes Rossacher, öst. Regisseur, Produzent (1952- )

John Clayton Mayer, US-Songwriter (1977- )

Lukas Sembera, tschech. Motorradrennfahrer (1992- )

Todestage

Ralph Benatzky, öst. Operettenkomponist (1884-1957)

Walter Flex, dt. Schriftsteller (1887-1917)

Shirley Booth, US-Schauspielerin (1897-1992)

Joseph Höffner, dt. Kardinal (1906-1987)

James (Albert) Michener, US-Schriftst. (1907-1997)

Mario del Monaco, ital. Tenor (1915-1982)

Deborah Kerr, brit.-US-Schauspielerin (1921-2007)

(APA, 16.10.2017)