RAF-"Tatort" mit Lannert und Bootz aus Stuttgart: Top oder Flop?

foto: swr

"Alle wissen hier alles, jeder profitiert von jedem, außer Lannert und Bootz, die immer wieder in ihren Untersuchungen blockiert werden. Ihre bittere, verdutzt ausgestoßene Vermutung: "Der Staat vertuscht einen Mord, um drei RAF-Mitglieder im Rentenalter zu schützen!", so Christian Buß im "Spiegel". "Der Kampf geht also weiter, irgendwie. In "Rote Schatten" sogar durch Hilfe des Verfassungsschutzes; das ist die grausame Ironie dieses furios überreizten, aber eben aufgrund der lückenhaften Faktenlage nicht unplausiblen Thrillers. Deutschland, unversöhnt. Fortsetzung folgt."