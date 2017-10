Prognose: SPD gewinnt Landtagswahl in Niedersachsen

Erste Anzeichen für einen Wahlsieg für Ministerpräsident Stephan Weils

Berlin – Die SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil hat die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag gewonnen. Die CDU unter Herausforderer Bernd Althusmann kam nach den Prognosen von ARD und ZDF in dem Flächenstaat auf den zweiten Platz. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen vor der FDP. Die rechtspopulistische AfD schafft erstmals den Einzug in den Landtag in Hannover, allerdings bleibt sie deutlich unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl vor drei Wochen. Die Linkspartei verpasst voraussichtlich den Einzug ins Parlament.

Die SPD erhält der ARD-Prognose zufolge 37,5 Prozent nach 32,6 Prozent 2013, das ZDF sieht die Sozialdemokraten bei 37,0 Prozent. Die CDU gibt auf 35,0 (ZDF: 35,0) Prozent nach. 2013 war sie mit 36,0 Prozent noch stärkste Kraft. Verluste erlitten mit 8,5 (ZDF: 8,0) Prozent auch die mit der SPD koalierenden Grünen, die 2013 noch 13,7 Prozent der Stimmen erhalten hatten.

AfD schafft Fünf-Prozent-Hürde

Die FDP konnte mit 7,0 (ZDF: 7,5) Prozent ihre Ergebnis von 2013 (9,9 Prozent) Stimmen nicht halten. Die AfD schaffte mit 5,5 (ZDF: 5,5) Prozent der Stimmen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke muss mit 4,8 (ZDF: 4,5) Prozent um den Einzug ins Parlament bangen, den sie 2013 mit 3,1 Prozent verpasste.

Damit erhält die SPD der ARD zufolge voraussichtlich 54 Sitze, die CDU 51. Die Grünen erhalten 12 Mandate, die FDP stellt zehn Abgeordnete. Die AfD ist mit acht Parlamentariern im Landtag vertreten. Damit ist eine Neuauflage der rot-grünen Regierung ausgeschlossen. Rechnerisch möglich wären eine große Koalition oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen, da keine der etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD eingehen will. Eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen hat die FDP ausgeschlossen.

Die Wahlbeteiligung lag laut ARD mit 63 Prozent höher als 2013 mit 59,4 Prozent. (Reuters, 15.10.2017)