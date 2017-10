Strycova erstmals Linz-Siegerin

Glatter Zweisatzsieg gegen topgesetzte Rybarikova

Linz – Die als Nummer zwei gesetzte Barbora Strycova hat sich am Sonntag erstmals den Titel beim WTA-Turnier in Linz geholt. Die 31-jährige Tschechin besiegte am Sonntag im Finale des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Oberösterreichs Hauptstadt die topgesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova mit 6:4, 6:1. Für Strycova war es der zweite WTA-Titel ihrer Karriere nach 2011 in Quebec City.

Strycova stand bereits zum achten Mal im Endspiel eines WTA-Turniers, nun hat es für die 20-fache Doppelsiegerin endlich auch zum zweiten Mal im Single geklappt. Strycova kassierte einen Siegerscheck in Höhe von 34.677 Euro (brutto), Rybarikova musste sich mit 17.258 Euro trösten. Mit den 280 Punkten für den Titel verbesserte sich Strycova vom 26. auf den 23. Platz. (APA, 15.10.2017)