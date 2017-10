Atomdeal mit dem Iran: Österreichs Außenminister muss handeln

Der Iran und Kriegsgefahr im Nahen Osten

US-Präsident Trump hat in seiner Rede am 15. 10. das Ende des Nuklearabkommens (JCPOA) mit dem Iran angekündigt. Wenn der US-Kongress und die europäischen Verbündeten nicht zustimmen, dann will er allein handeln.

Dieses Dokument mit umfassenden Kontrollmaßnahmen ist mit 159 Seiten das am besten ausgehandelte Rüstungskontrollabkommen der Geschichte. Es gibt kein Abkommen, mit dem alle Verhandlungsparteien hundertprozentig zufrieden sind. Es wurde 2015 in der letzten Phase wochenlang in Wien ausgehandelt. Über jeden Punkt und jeden Beistrich wurde Einigkeit erzielt. Wien war der einzige Ort, auf den sich alle Partner (China, Deutschland, EU, Frankreich, Großbritannien, Russland, Iran und die USA) einigen konnten. Es war ein großer Erfolg der österreichischen Außenpolitik. Eine Neuverhandlung oder ein Reparieren ("fix it", wie die Sprachregelung euphemistisch heißt) ist ausgeschlossen. Auch der Iran würde dem nicht zustimmen.

Position klarstellen

Der österreichische Außenminister besuchte nach Abschluss des Abkommens gemeinsam mit Präsident Heinz Fischer den Iran. Wirtschafts- und Wissenschaftsabkommen wurden abgeschlossen. Österreich hat eine Verantwortung dafür, dass dieses Abkommen auch eingehalten wird. Das Abkommen hat mit seiner Kodifizierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen völkerrechtlichen Status erhalten. Österreich kann nicht zuschauen, dass Völkerrecht, das auf eigenem Territorium ausgehandelt wurde, verletzt wird. Österreich muss mit den anderen Vertragspartnern Kontakt aufnehmen und diesen seine Position klarstellen.

Wenn das Abkommen fällt oder aufgrund weiterer Sanktionen nicht mehr umsetzbar ist, steigt die Kriegsgefahr dramatisch an. Der Iran könnte sein Nuklearprogramm wieder hochfahren, ohne dass es ein Waffenprogramm sein muss. Der Ruf nach militärischen Lösungen würde im US-Kongress, in Israel und Saudi-Arabien laut werden. Die Situation wäre ähnlich der vor dem Nuklearabkommen 2010 bis 2012.

Zwei Optionen

Europa hat zwei Handlungsoptionen. Es kann gemeinsam mit dem Iran das Wiener Abkommen, überwacht von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), weiterhin genau umsetzen. Es könnte die neuerlichen Sanktionen, wenn sie extraterritorial (z. B. Öl-, und Finanzwirtschaft) sind, mit dem "blocking statute" für illegal erklären und Alternativen in Asien suchen. Es kann aber auch nachgeben und den neuerlichen Sanktionen zustimmen, die gar nicht auf Nuklearaktivitäten des Iran bezogen sein müssen.

In diesem Fall würde nicht nur die Vertragstreue der USA, sondern auch die Europas nachhaltig geschädigt werden, und Europa wäre mitverantwortlich für eine militärische Eskalationsgefahr am Persischen Golf. Die Welt nimmt keine Rücksicht auf die österreichischen Wahlen. (Heinz Gärtner, 16.10.2017)