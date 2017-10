Foda, Fink und Stöger erste Teamchef-Kandidaten?

Herzog laut Medienberichten zwar auf Schöttels Liste, aber nicht erste Option

Wien – Zumindest Teile der zehn Namen umfassenden Liste an Teamchefkandidaten sind am Sonntag an die Öffentlichkeit gelangt. Die "Kronen Zeitung" und "Österreich" berichteten übereinstimmend von drei Trainern, die darauf ganz oben stehen sollen: Sturm-Trainer Franco Foda, Austria-Coach Thorsten Fink und Peter Stöger.

Der Wiener genießt beim kriselnden 1. FC Köln zumindest vorerst noch die Rückendeckung der Klubführung. Sollte kommenden Sonntag auch das Duell mit Werder Bremen verloren gehen – es wäre die achte Niederlage im neunten Ligaspiel –, könnte es für den Wiener aber eng werden.

Stöger: "Für mich leider der falsche Zeitpunkt"

"Es überrascht mich natürlich nicht, dass ich auf der Kandidatenliste stehe", sagte Stöger der "Krone". Er wolle aber in Köln die Wende schaffen. "Für mich ist es leider der falsche Zeitpunkt." Auch Andreas Herzog soll auf der Liste stehen, die der neue ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Freitag als eine seiner ersten Amtshandlungen der Arbeitsgruppe zur Teamchefsuche vorgelegt hat – dem Vernehmen nach aber nicht als erste Option.

Der ÖFB will den Nachfolger für Marcel Koller am 30. Oktober präsentieren. "Bis dahin werden wir keine Wasserstandsmeldungen zum Fortschritt der Verhandlungen oder über mögliche Kandidaten abgeben", hatte Präsident Leo Windtner erst am Freitag betont. Dennoch gelangten zumindest Teile der Liste an die Öffentlichkeit.

In der Arbeitsgruppe zur Teamchefsuche sitzen neben Windtner ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer, Bernhard Neuhold als Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH und Austria-Vorstand Markus Kraetschmer als Vertreter der Bundesliga. Den Vorschlag der Arbeitsgruppe legt Windtner dann – vermutlich am 30. Oktober – dem ÖFB-Präsidium vor, das ihn als höchstes Verbandsgremium absegnen muss. (APA, 15.10.2017)