Dovizioso feiert in Japan fünften Saisonsieg

Italiener nach spannendem Duell mit Marquez nur noch elf Punkte hinter dem Spanier

Motegi – Dank Andrea Dovizioso spitzt sich der Titelkampf in der Königsklasse der Motorrad-WM weiter zu. In der Schlussrunde des Grand Prix von Japan überholte der italienische Ducati-Werksfahrer am Sonntag in Motegi nach einem packenden Duell WM-Leader Marc Marquez. Damit hat der Italiener drei Rennen vor Schluss nur noch elf Punkte Rückstand auf den Spanier.

Valentino Rossi verspielte hingegen seine WM-Chancen. Der "Doktor" kam von der nassen Strecke ab und schied aus. Die Titelhoffnungen wohl ebenfalls aufgeben musste Maverick Vinales, der am Sonntag nur Neunter wurde. Der Rückstand des WM-Dritten aus Spanien beträgt drei Rennen vor Saisonende schon 41 Zähler.

Harter Fight zwischen Marquez und Dovizioso

Das bei Regen ausgetragene Rennen verlief vor allem in der zweiten Hälfte sehr spannend. Es gab gleich mehrere Führungswechsel zwischen Marquez und Dovizioso. Die 24. und letzte Runde nahm der Spanier mit einem kleinen Vorsprung in Angriff. Durch einen Rutscher von Marquez, der einen Sturz knapp verhindern konnte, kam der Italiener jedoch nochmals heran. Wenige Kurven später zog er gar vorbei.

Am Ende lag Dovizioso, der einen letzten Überholversuch von Marquez parieren konnte, um 0,249 Sekunden vor seinem Konkurrenten. "Mir ist der eine oder andere Fehler unterlaufen. Dennoch war es ein unglaubliches Rennen, in dem sich die zwei Fahrer, die auch um die WM kämpfen, bis zur letzten Kurve einen Fight geliefert haben", meinte Marquez.

Dovizioso war happy. "Mein Hinterreifen war komplett abgefahren", sagte der Italiener. "Aber er hat einen Fehler gemacht, also konnte ich ihn noch einholen. Mir ist dann eine perfekte Kurve 10 gelungen." KTM-Pilot Pol Espargaro landete zum dritten Mal in den vergangenen vier Rennen auf Rang elf. Dazwischen war der Spanier einmal Zehnter.

In der Moto3 wurde die WM-Entscheidung vertagt. Spitzenreiter Joan Mir (ESP) kam im verregneten Rennen über Platz 17 nicht hinaus und verpasste den vorzeitigen Titelgewinn. Tagessieger wurde Mirs Verfolger Romano Fenati. Den Sieg in der Moto2-Kategorie sicherte sich der Spanier Alex Marquez vor seinem Landsmann Xavi Vierge und Hafizh Syahrin aus Malaysia. WM-Spitzenreiter Franco Morbidelli aus Italien musste sich mit Rang acht zufriedengeben.

Als nächste Station folgt bereits kommende Woche der Grand Prix von Australien, der auf der nahe Melbourne gelegenen Insel Phillip Island ausgetragen wird. Danach stehen noch die Rennen in Malaysia und das Saisonfinale in Valencia auf dem Programm. (APA/sda, 15.10.2017)

GP von Japan in Motegi am Sonntag:

MotoGP (24 Runden a 4,801 km/115,224 km): 1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 47:14,236 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,249 Sek. – 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 10,557 – 4. Andrea Iannone (ITA) Suzuki 18,845 – 5. Alex Rins (ESP) Suzuki 22,982 – 6. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 24,464. Weiter: 11. Pol Espargaro (ESP) KTM 56,357 – 17. Bradley Smith (GBR) KTM 1:06,271. Ausgeschieden u.a. Dani Pedrosa (ESP) Honda, Valentino Rossi (ITA) Yamaha

WM-Stand (nach 15 von 18 Rennen): 1. M. Marquez 244 Pkt. – 2. Dovizioso 233 – 3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 203 – 4. Pedrosa 170 – 5. Rossi 168 – 6. Johann Zarco (FRA) Yamaha 125. Weiter: 17. Espargaro 42 – 23. Smith 14

Moto2 (15 Runden a 4,801 km/72,015 km): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 32:08,901 Min. – 2. Xavier Vierge (ESP) Tech 3 +1,465 Sek. – 3. Hafizh Syahrin (MAS) Kalex 3,134. Weiter: 8. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 11,400. (Reduzierung auf 15 Runden wegen Startverzögerung)

WM-Stand (15 von 18): 1. Morbidelli 256 Pkt. – 2. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 232 – 3. A. Marquez 180

Moto3 (13 Runden a 4,801 km/62,413 km): 1. Romano Fenati (ITA) Honda 29:22,278 Min. – 2. Niccolo Antonelli (ITA) KTM +4,146 Sek. – 3. Marco Bezzecchi (ITA) Mahindra 5,013. (Neustart des Rennens nach Erklärung zum Regenrennen, Reduzierung auf 13 Runden)

WM-Stand (15 von 18): 1. Joan Mir (ESP) Honda 271 Pkt. – 2. Fenati 216 – 3. Aron Canet (ESP) Honda 184