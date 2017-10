Dovizioso feiert in Japan fünften Saisonsieg

Italiener nach spannendem Duell mit Marquez nur noch elf Punkte hinter dem Spanier

Motegi – Andrea Dovizioso hat am Sonntag im verregneten Montegi den GP von Japan in der MotoGP-Klasse gewonnen. Der Italiener auf Ducati setzte sich dank eines erfolgreichen Überholmanövers in der letzten Runde mit 0,249 Sekunden Vorsprung auf den spanischen WM-Leader Marc Marquez (Honda) durch. Der Italiener Danilo Petrucci (Ducati) lag als Dritter bereits über zehn Sekunden zurück.

Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi schied in Japan durch Sturz aus. In der Gesamtwertung reduzierte Dovizioso mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand auf Titelverteidiger Marquez um fünf auf nun elf Punkte. (APA/sda, 15.10.2017)

GP von Japan in Motegi am Sonntag:

MotoGP (24 Runden a 4,801 km/115,224 km): 1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 47:14,236 Min. – 2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,249 Sek. – 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 10,557 – 4. Andrea Iannone (ITA) Suzuki 18,845 – 5. Alex Rins (ESP) Suzuki 22,982 – 6. Jorge Lorenzo (ESP) Ducati 24,464. Weiter: 11. Pol Espargaro (ESP) KTM 56,357 – 17. Bradley Smith (GBR) KTM 1:06,271. Ausgeschieden u.a. Dani Pedrosa (ESP) Honda, Valentino Rossi (ITA) Yamaha

WM-Stand (nach 15 von 18 Rennen): 1. M. Marquez 244 Pkt. – 2. Dovizioso 233 – 3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 203 – 4. Pedrosa 170 – 5. Rossi 168 – 6. Johann Zarco (FRA) Yamaha 125. Weiter: 17. Espargaro 42 – 23. Smith 14

Moto2 (15 Runden a 4,801 km/72,015 km): 1. Alex Marquez (ESP) Kalex 32:08,901 Min. – 2. Xavier Vierge (ESP) Tech 3 +1,465 Sek. – 3. Hafizh Syahrin (MAS) Kalex 3,134. Weiter: 8. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 11,400. (Reduzierung auf 15 Runden wegen Startverzögerung)

WM-Stand (15 von 18): 1. Morbidelli 256 Pkt. – 2. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 232 – 3. A. Marquez 180

Moto3 (13 Runden a 4,801 km/62,413 km): 1. Romano Fenati (ITA) Honda 29:22,278 Min. – 2. Niccolo Antonelli (ITA) KTM +4,146 Sek. – 3. Marco Bezzecchi (ITA) Mahindra 5,013. (Neustart des Rennens nach Erklärung zum Regenrennen, Reduzierung auf 13 Runden)

WM-Stand (15 von 18): 1. Joan Mir (ESP) Honda 271 Pkt. – 2. Fenati 216 – 3. Aron Canet (ESP) Honda 184