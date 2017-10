Mattersburg kommt bei Wolfsberg zwei Mal zurück

Hausherren gingen doppelt in Führung, die Burgenländer konnten dennoch einen Punkt mitnehmen

Wolfsberg – Dank eines Doppelpacks von Nedeljko Malic (48., 56.) hat Nachzügler Mattersburg am Samstag in der elften Runde der Fußball-Bundesliga einen Punkt aus Wolfsberg entführt. Der WAC, der durch Issiaka Ouedraogo (26.) und Bernd Gschweidl (52.) zweimal führte, verabsäumte es hingegen, mit dem 2:2 (1:0), in der Tabelle vorbei an Altach und dem LASK auf Platz sechs vorzustoßen.

Der Tabellenneunte aus Mattersburg vergrößerte seinen Vorsprung auf Schlusslicht St. Pölten nach dessen 0:1 bei Rapid immerhin auf fünf Punkte und durfte angesichts von fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen durchaus zufrieden sein.

Gut 3.000 Zuschauer in der Lavanttal-Arena bekamen in der ersten Hälfte ein durchaus intensiv geführtes, aber spielerisch bescheidenes Duell geboten, das auch chancentechnisch einige Anlaufzeit benötigte. Die besten Möglichkeiten hatten dann nach Standards Mario Leitgeb (19.) bzw. Thorsten Mahrer (21.), die beiden Torleute Markus Kuster und Raphael Sallinger waren am Posten. Nachdem Mattersburg-Routinier Alois Höller wenig später einen Ball vertändelt hatte, war Kuster aber bei der folgenden Flanke und dem Kopfball Ouedraogos chancenlos.

Die zweite Hälfte bot deutlich mehr. Vor allem die Phase nach dem Wiederbeginn hatte es in sich. Zweimal war es da Abwehrmann Malic, der infolge von Standards für den jeweiligen Ausgleich sorgte: Erst vollendete er eine Freistoßflanke von Rene Renner per Kopf zum 1:1, acht Minuten später war er nach einem von Andreas Gruber verlängerten Freistoß mit dem Fuß zur Stelle. Dazwischen allerdings hatte Zündel mit einem Schuss aus rund 13 Metern kurz den alten Vorsprung des WAC wiederhergestellt.

Tore fielen danach zwar keine mehr, beide Teams lieferten sich aber bis zum Schluss einen engagierten Kampf mit offenem Visier. Die besten Einschussmöglichkeiten konnten Gruber nach einem Konter (70./volley über das Tor) bzw. Ouedraogo (69./Mahrer klärte) aber nicht nutzen. (APA, 14.10.2017)

Fußball-tipico-Bundesliga, 11. Runde:

WAC – SV Mattersburg 2:2 (1:0)

Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 3.230, SR Weinberger

Tore:

1:0 (26.) Ouedraogo

1:1 (48.) Malic

2:1 (52.) Gschweidl

2:2 (55.) Malic

WAC: Sallinger – Zündel, Sollbauer, Rnic, Palla – Flecker, M. Leitgeb, Offenbacher, G. Nutz (82. Wernitznig) – Gschweidl (92. Steiger), Ouedraogo (74. Topcagic)

Mattersburg: Kuster – Höller, Malic, Mahrer, Rath – Erhardt, Sittsam (46. Prevljak), Jano – Gruber (81. Pink), Bürger, Renner

Gelbe Karten: Gschweidl, Offenbacher bzw. Sittsam, Prevljak