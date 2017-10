Hertha BSC kniet aus Protest gegen Diskriminierung

Deutsches Fußballteam solidarisiert sich vor Anpfiff mit US-Sportlern

Berlin – Das Team des deutschen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin hat sich kollektiv dem Protest amerikanischer Sportler gegen Diskriminierung angeschlossen. Die Akteure auf dem Platz, die Ersatzleute mit ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, das Trainerteam und unter anderen auch Geschäftsführer Michael Preetz knieten am Samstag vor Beginn der Partie gegen Schalke 04 und hakten sich an den Armen ein.

"Hertha BSC steht für Vielfalt, Toleranz und Verantwortung! Für ein Berlin, das auch in Zukunft weltoffen ist!", kommentierte der Verein die Aktion via Twitter. In den USA knien zahlreiche Sportler vor der Nationalhymne, um unter anderem gegen Polizeigewalt und Diskriminierung zu protestieren. US-Präsident Donald Trump hatte die Athleten deshalb zuletzt mehrfach harsch kritisiert. (APA; 14.10.2017)