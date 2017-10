Perfektes Heynckes-Comeback – Gregoritsch und Burgstaller treffsicher

Bayern fertigen bei Rückkehr des Erfolgstrainers Freiburg 5:0 ab – Hoffenheim ließ mit Debütant Posch gegen Augsburg Punkte liegen – Schöpf-Comeback bei Schalkes 2:0 in Berlin

München – Bayern München hat beim Comeback von Jupp Heynckes als Cheftrainer eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Münchner fertigten am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga den SC Freiburg mit 5:0 (2:0) ab. ÖFB-Legionär David Alaba war am ersten Treffer beteiligt.

Gregoritsch und Burgstaller zum Zweiten

Der Tabellendritte 1899 Hoffenheim verlor mit einem 2:2 (0:0) gegen Augsburg an Boden. Dazu trug auch der eingewechselte Michael Gregoritsch bei, der nach einem langen Ball mit einem Schuss ins lange Eck auf 1:1 stellte (76.). Der Steirer bejubelte sein zweites Saisontor – ebenso wie ÖFB-Teamkollege Guido Burgstaller beim 2:0-Sieg von Schalke 04 bei Hertha BSC Berlin.

Der 72-jährige Heynckes setzte zu Beginn seiner vierten Amtszeit als Bayern-Trainer auf fünf Kicker, mit denen er 2013 das "Triple" aus Meisterschaft, Cup und Champions League geholt hatte – darunter links in der Defensive auch Alaba. Der Wiener, der für die jüngsten ÖFB-Länderspiele abgesagt hatte, provozierte mit einem scharfen, für Thomas Müller gedachten Querpass prompt das 1:0 – ein Eigentor von Freiburgs Julian Schuster (8.).

Die Bayern kontrollierten das Geschehen – und fuhren nach zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg ungefährdet einen vollen Erfolg ein. Kingsley Coman stellte mit einem Kopfball-Abpraller auf 2:0 (42.). Thiago mit einem gut platzierten Distanzschuss (63.) und Robert Lewandowski mit seinem neunten Treffer im achten Ligaspiel (76.) legten nach, ehe Joshua Kimmich mit der Ferse den sehenswerten Schlusspunkt setzte (94.). ÖFB-Youngster Marco Friedl stand nicht im Bayern-Kader, Philipp Lienhart spielte bei Freiburg durch.

Bundesliga-Debüt für Posch

Bei Hoffenheim gab Stefan Posch als Aushilfs-Rechtsverteidiger sein Bundesliga-Debüt. Der 20-jährige Steirer war zuletzt bereits in der Europa League zum Einsatz gekommen. Landsmann Florian Grillitsch wurde eingewechselt (76.). Am Ende jubelten aber die Augsburger mit dem elf Minuten vor seinem Tor auf den Platz gekommenen Gregoritsch sowie Martin Hinteregger und Kevin Danso in der Abwehr über einen Punktgewinn.

Hoffenheim ist nach zuletzt zwei Niederlagen bereits drei Pflichtspiele ohne Sieg. Ein Kopfballtor von Benjamin Hübner (52.) und ein Prachtschuss von Mark Uth ins Kreuzeck (85.) reichten nicht, weil Kevin Vogt den Ball noch ins eigene Tor beförderte (89.). Davor hatten die Hoffenheimer von Trainer-Jungstar Julian Nagelsmann selbst zu viele Chancen ungenutzt gelassen.

Hertha geschlossen auf den Knien

In Berlin hatte Hertha mit einer gemeinsamen Aktion gegen Diskriminierung – Mannschaft, Trainerteam und selbst der Geschäftsführer knieten kurz vor Spielbeginn – auf sich aufmerksam gemacht. Die Tore erzielte aber Schalke durch einen Elfmeter von Leon Goretzka (54.) und Burgstaller (78.). Der Kärntner traf, nachdem er zuvor auch an der Balleroberung beteiligt gewesen war.

Comeback von Schöpf

ÖFB-Kollege Alessandro Schöpf gab in der Schlussphase nach seinem Ende April erlittenen Kreuzband-Einriss sein Comeback. Der Tiroler wurde ebenso eingewechselt wie Valentino Lazaro bei Hertha BSC. Die Schalker beendeten eine drei Spiele andauernde Serie ohne Ligasieg und schoben sich vorerst auf Platz fünf. Hannover kassierte mit Martin Harnik eine 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt. Mainz 05 rang den Hamburger SV mit 3:2 nieder. (APA, 14.10.2017)