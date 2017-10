Internet Archive eröffnet Online-Bibliothek für verwaiste Bücher

Portal nutzt Sonderregelung um alte Werke online zu veröffentlichen

Zehntausende Bücher, die allesamt in den Jahren 1923 bis 1941 in den USA erschienen und verwaist sind, sollen in Bälde im Internet Archive zur Verfügung gestellt werden. Die Bücher weisen laut Heise.de immer noch ein Copyright auf, werden aber weder vermarktet noch verkauft. Die Bibliothek heißt "The Sonny Bono Memorial Collection".

Copyright-Sonderregelung ausgenutzt

Der Name geht auf gleichnamigen US-Politiker zurück, der eine Ausdehnung des Copyrights in den USA initiiert hatte. Eine Ausnahmeregelung macht es möglich, dass die Bücher in den letzten 20 Jahren ihrer Frist in Bibliotheken und Archiven vervielfältigt werden, wovon Internet Archive nun Gebrauch macht.

Bibliothek wächst beständig

Die Bibliothek soll übrigens jedes Jahr wachsen, mit jenen Büchern, die aufgrund ihres Jahrgangs erneut unter die Ausnahmeregelung fallen. (red, 14.10.2017)