Liverpool rannte gegen ManUnited vergeblich an

Trainerduell Klopp vs. Mourinho blieb ohne Sieger – Reds finden weiter nicht in die Gänge, United weiter ungeschlagen

Der in der Kritik stehende Teammanager Jürgen Klopp kommt mit dem englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool weiter nicht in Fahrt. Gegen Erzrivalen Manchester United kamen die Reds am achten Spieltag der Premier League nicht über ein 0:0 hinaus. Das brisante Trainerduell Klopp vs. Jose Mourinho hatte damit keinen Sieger.

Liverpool hängt mit 13 Punkten als Sechster weiterhin hinter der Spitzengruppe fest und feierte in den letzten acht Spielen wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg. United bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Die Reds zeigten ohne ihren verletzten Stürmer Sadio Mane den engagierteren Beginn. United blieb ohne Mittelfeld-Star Paul Pogba und Marouane Fellaini zunächst abwartend, hatte aber durch einen Dropkick von Nemanja Matic (30.) knapp über das Tor die erste gute Chance der Partie.

Vier Minuten später verpasste Joel Matip mit einem Flachschuss gegen den überragend parierenden United-Torhüter David De Gea die Führung für die Gastgeber, im Nachschuss setzte Mohamed Salah den Ball links am Tor vorbei.

Kurz vor der Pause scheiterte Uniteds Romelu Lukaku (43.) aus kurzer Entfernung an Simon Mignolet, der wieder den Vorzug vor dem ehemaligen Mainzer Loris Karius erhielt. Emre Can (56.) verzog aus fünf Metern knapp. Mit zunehmender Spielzeit verzweifelte das in der zweiten Hälfte dominierende Liverpool an dem kompakt stehenden Gegner und rannte bis zum Schluss vergeblich an. (14.10.2017)