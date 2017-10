Hinterseer und Stöger schießen Bochum zum Sieg

2:0-Heimsieg gegen Sandhausen

Bochum – Die Österreicher Lukas Hinterseer und Kevin Stöger haben den VfL Bochum am Samstag in der 10. Runde der zweiten deutschen Bundesliga zu einem 2:0-Heimsieg gegen Sandhausen geschossen. Hinterseer traf in Minute 12 per Kopf, Stöger in der 72. Minute aus rund zehn Metern wuchtig mit seinem ersten Saisontor. Die auf Rang 13 liegenden Bochumer hatten sich am Montag von Coach Ismail Atalan getrennt.

Fortuna Düsseldorf festigte seine Tabellenführung durch einen 2:0-Erfolg bei Bielefeld, bei der Arminia spielte Manuel Prietl durch. Dresden und Ingolstadt trennten sich 2:2, Österreicher waren keine im Einsatz. (APA, 14.10.2017)