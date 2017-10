An Wurstsemmel verschluckt: Mann erlitt Atemstillstand am Sportclubplatz

Suboptimaler Freitag der 13. in Dornbach: Flutlichtausfall und WSC-Niederlage gegen Rapid II

Wien – Ein 49 Jahre alter Mann hat sich am Freitagabend in Wien-Hernals an einer Wurstsemmel verschluckt und einen Atemstillstand erlitten. Er wurde erst sediert, um dann die Essensreste mit einer speziellen Zange zu entfernen. Der Notfall passierte zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einem Fußballspiel im Stadion des Wiener Sportclubs. Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

Der Sportclub schrieb auf seiner Homepage von einem Freitag dem 13., der "in dreifacher Hinsicht seinem negativen Beigeschmack gerecht wurde". Zum Rettungseinsatz habe auch das Flutlicht zu Spielbeginn nicht funktioniert. Außerdem verloren die Schwarz-Weißen das Heimspiel 0:3 gegen den SK Rapid II. (APA, 14.10.2017)