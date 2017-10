Duterte droht mit Bildung einer Revolutionsregierung

Präsident der Philippinen warnt politische Gegner und Kritiker: "Ich werde Euch alle festnehmen"

Manila – Der umstrittene philippinische Präsident Rodrigo Duterte droht mit der Bildung einer "Revolutionsregierung", um mögliche Umsturzversuche abzuwehren. Wenn Kommunisten und andere politische Gegner versuchten, seine Regierung zu destabilisieren, werde er nicht zögern, bis zum Ende seiner Amtszeit auf den Philippinen eine "Revolutionsregierung" auszurufen, sagte Duterte am Freitagabend im Staats-TV.

"Ich werde Euch alle festnehmen, und wir können in einen großangelegten Krieg gegen die Roten ziehen", sagte er mit Blick auf die kommunistischen Rebellen, die seit rund 50 Jahren in dem südostasiatischen Inselstaat aktiv sind. Duterte richtete sich aber auch an Medien, europäische Politiker und andere Kritiker seiner brutalen Anti-Drogen-Politik.

Furcht vor Diktatur

Der international umstrittene Staatschef hatte wiederholt mit einer Verhängung des Kriegsrechts gedroht, dafür bräuchte er aber die Zustimmung des Kongresses in Manila. Kritiker befürchten, dass der 72-Jährige das Land in die Diktatur zurückführen will.

Der seit Mitte 2016 amtierende Duterte hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, tausende "Drogenkriminelle" töten zu lassen. In den vergangenen 15 Monaten tötete die Polizei in dem gnadenlosen Feldzug nach eigenen Angaben bereits mehr als 3800 Menschen.

Viele seiner Landsleute unterstützen Dutertes Anti-Drogen-Krieg als ein Mittel gegen die weitverbreitete Kriminalität. Amnesty International und andere Organisationen prangern massive Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen an. (APA, 14.10.2017)