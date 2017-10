Nagelsmann spendet ein Prozent seines Gehalts

Hoffenheim-Coach möchte Kollegenschaft von Initiative überzeugen

Sinsheim – Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann ist als erster Fußball-Trainer der Initiative "Common Goal" beigetreten und wird künftig ein Prozent seines Gehalts an soziale Projekte spenden. "Seien wir ehrlich: Das eine Prozent ist für uns alle, die wir in dieser Branche sehr gut verdienen, kein Problem", sagte Nagelsmann in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Der 30-Jährige wolle sich ein Projekt in Europa oder Deutschland suchen, "wo ich direkten Kontakt zu den Menschen herstelle". "Ich glaube, dass sich die Aktion unter Profis schnell herumspricht und dass wir nach dem Schneeballprinzip bald immer mehr werden", sagte Nagelsmann, der künftig auch "zwei, drei Trainerkollegen ansprechen" möchte, um sie von der Initiative zu überzeugen.

Der Spanier Juan Mata von Manchester United hatte die Aktion Anfang August ausgerufen. Dahinter steht die Organisation "Streetfootballworld", die nach eigenen Angaben 120 Fußballprojekte für benachteiligte junge Menschen in 80 Ländern unterstützt. Neben Nagelsmann beteiligen sich aus der Deutschen Bundesliga bisher die Nationalspieler Mats Hummels und Serge Gnabry sowie Dennis Aogo vom VfB Stuttgart an der Aktion. (APA, 14.10.2017)