Game City 2017 in Bildern: Massenansturm aufs Wiener Rathaus

Auch dieses Jahr kamen etliche Gamer zu Österreichs größter Gaming-Messe

Die elfte Game City ist bereits voll im Gange und auch dieses Jahr konnte Österreichs größte Gaming-Messe etliche Besucher ins Wiener Rathaus locken. Bis zum 15. Oktober können Gamer bei freiem Eintritt zahlreiche aktuelle und kommende Videospiele großer und kleiner Hersteller ausprobieren – eine Liste zu den ausgestellten Spielen findet sich hier.

Fokus auf E-Sport

Der diesjährige Fokus liegt auch auf E-Sport-Bewerben. Am gestrigen Freitag wurde bereits das Finale der österreichischen "League of Legends"-Meisterschaften ausgetragen, am Sonntag tragen dann Österreichs beste virtuelle Kicker das Finale der österreichischen "FIFA 17"-Staatsmeisterschaften aus. Bis zum 15.10 um 19 Uhr sind die Pforten des Rathauses für alle Gamer geöffnet.

In eigener Sache

Das Game City Magazin wird auch in diesem Jahr wieder von DER STANDARD produziert, sie finden es direkt auf der Messe ausgelegt. (Daniel Koller, 14.10.2017)

wirspielen

Link

Game City

Nachlese

Game City 2017: Alle ausgestellten Games im Überblick

Game City 2017: Alle Infos zu Österreichs größter Gaming-Messe

Game City 2017: Ein Rundgang auf Österreichs größter Gaming-Messe