Schwarzenberg befürchtet "Umbau" Österreichs à la Orban

Tschechischer Ex-Außenminister: "Eine Partei wurde bereits umgebaut, nun soll der Staat wohl auch umgebaut werden"

Wien – Der tschechische Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg hat wenig verhüllt vor einer Orbanisierung Österreichs unter einer Regierung von Sebastian Kurz (ÖVP) gewarnt. "Eine Partei wurde bereits umgebaut, nun soll der Staat wohl auch umgebaut werden", sagte Schwarzenberg der "Wiener Zeitung" (Samstagsausgabe). "Und ich habe den Eindruck, dass Orban langsam zu einem Orientierungspunkt wird."

"Er selbst beteurt die Freundschaft"

Schwarzenberg war zu den Sorgen innerhalb der Europäischen Union befragt worden angesichts der Bestrebungen der Regierungen in Polen und Ungarn, die EU zurückzudrängen und den Staat umzubauen. "Reden wir in 14 Tagen noch einmal darüber", antwortete er in Anspielung auf die Nationalratswahl. "Ich habe das Gefühl, dass es auch in einem der Nachbarstaaten Tschechiens eine klare Vorstellung davon gibt, den Staat umzubauen."

Auf die Frage, ob er Kurz in die Nähe von Orban rücke, antwortete der frühere ÖVP-nahe Politiker: "Ich sage das nicht, er selbst beteuert die Freundschaft. Und er ist damit nicht allein. Es gibt in ganz Europa einen starken Trend in diese Richtung." (APA, 13.10.20179