Kinderbuchautor Erwin Moser gestorben

Er war einer der wichtigsten Vertreter der deutschsprachigen Kinderliteratur

Wien – Der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor und Illustrator Erwin Moser ist am Mittwoch im Alter von 63 Jahren in Wien gestorben. Dies bestätigte Mosers Ehefrau, Ruth Moser, am Freitag der APA. Der Autor litt seit 16 Jahren an einer schweren Nervenkrankheit.

Erwin Moser zählt zu den wichtigsten Vertretern der deutschsprachigen Kinderliteratur. 2000 wurde ihm der Titel "Kinderbuchautor des Jahres" zuerkannt, 2002 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich.

Nach einer Lehre als Schriftsetzer versuchte sich Moser später als Maler. Durch einen Illustrationsauftrag kam er auf die Idee, das zu machen, was er schon immer machen wollte: Geschichten schreiben und Bilder dazu malen. 1980 veröffentlichte er sein erstes Buch, Jenseits der großen Sümpfe, mit dem er seiner burgenländischen Heimatgemeinde Gols (wiewohl in Wien geboren) ein Denkmal setzte. In den folgenden dreißig Jahren erschienen über einhundert Bücher, darunter sechs Kinderromane, Fabel- und Bilderbücher wie Der Rabe Alfons, Geschichten aus der Flasche im Meer oder Der Dachs schreibt hier bei Kerzenlicht.

Die Werke Mosers wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. In Gols ist dem Schriftsteller auch ein Museum gewidmet. Das Begräbnis ist für 28. Oktober in Gols vorgesehen. (APA, red, 13.10.2017)