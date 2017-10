Die Hochrechnung zur Nationalratswahl

Die Infografik zeigt die ORF/SORA-Hochrechnung, die Schwankungsbreite wird durch einen gestreiften Bereich rund um das erwartete Ergebnis angezeigt.

Die Hochrechnung beinhaltet eine Wahlkartenprognose, also eine Schätzung des Wahlverhaltens der Personen, die per Briefwahl abstimmen. Diese haben traditionell ein leicht anderes Wahlverhalten als die Urnenwähler. Die Wahlkarten werden am Montag und Donnerstag ausgezählt.

Eine Erklärung, wie Hochrechnungen funktionieren, lesen Sie hier.