Experte: Attacken führen zu nationalem Schulterschluss in Katar

Roberts : Das geht ja schon lange hin und her, es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben: Das wird nicht in Katar stattfinden. Aber die Katarer haben stets stur weitergemacht. Aus meiner Sicht der Dinge – aber da bin ich kein Experte – würde Katar die Spiele wohl nur verlieren, wenn sich an der Spitze der Fifa etwas signifikant änderte. Für Katar geht es dabei um "country branding": Katar soll mit positiven Themen assoziiert werden.

Roberts : Katar hat sich schon immer um Einfluss in der Unesco bemüht, auch wegen der Glaubwürdigkeit, die einem die Nähe zu einer solchen Organisation verschafft. Sheikha Mozah (die Mutter von Emir Tamim bin Hamad Al Thani, Anm.) ist es sogar gelungen, mit Al-Zubarah einen katarischen Ort auf die Unesco-Welterbeliste setzen zu lassen. Aber besonders in diesen Zeiten ist für Katar ein Topjob in einer internationalen Organisation wichtig.

foto: privat

ZUR PERSON: David B. ROBERTS ist Assistant Professor am Defense Studies Department am King's College in London. Er ist der Autor von "Qatar: Securing the Global Ambi tions of a City-State".