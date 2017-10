Raimund Ribitsch neuer Präsident der Fachhochschulkonferenz

Geschäftsführer der Fachhochschule Salzburg folgt auf Helmut Holzinger

Wien/Salzburg – Der Geschäftsführer der Fachhochschule (FH) Salzburg, Raimund Ribitsch (53), ist am Freitag Nachmittag von der Generalversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten der Fachhochschulkonferenz (FHK) gewählt worden. Er folgt auf Helmut Holzinger, der seit 2010 an der Spitze der Interessenvertretung der FH-Erhalter gestanden war, hieß es in einer Aussendung.

Ribitsch führt seit 2000 die FH Salzburg. Davor arbeitete der Betriebswirt unter anderem für die Kurhausbetriebe der Stadt Salzburg, Maculan sowie die Julius Meinl AG. Zu Ribitschs Vizepräsidentin wurde die Geschäftsführerin der IMC FH Krems, Ulrike Prommer, gewählt.

Die FHK vertritt als Verein die Anliegen der 21 Erhalter von FH-Studiengängen. An den FH studieren derzeit 50.000 Personen in mehr als 450 Studiengängen, Hauptfachrichtungen sind Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften (je knapp unter 40 Prozent). Etwas mehr als zehn Prozent belegen Gesundheitswissenschaften, der Rest verteilt sich auf Sozialwissenschaften, Gestaltung und Kunst, Naturwissenschaften sowie Militär und Sicherheit. (APA, 13.10.2017)