Erstwähler? Alles, was du wissen musst

Darf ich in der Wahlkabine ein Selfie machen? Und wie sieht eigentlich der Stimmzettel aus? Mit dem kleinen Leitfaden des STANDARD bist du bestens für Sonntag gerüstet.

Du bist nicht allein! Rund 304.000 junge Leute dürfen am Sonntag das erste Mal bei einer Nationalratswahl mitbestimmen. Entscheidend ist, dass du spätestens am Sonntag deinen 16. Geburtstag feierst. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung des Standard soll dir helfen, wenn du wissen willst, was dich beim ersten Mal erwartet.